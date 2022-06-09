“KKTC futbolunun FIFA’da, UEFA’da olmaması hayret edilecek birşey”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu-Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği ortak organizasyonu olan Antrenör Gelişim Semineri'ne katılan Türkiye’nin başarılı yerli teknik direktörlerinden Hikmet Karaman BRT Spor'a çarpıcı açıklamalar yaptı.
Hikmet Karaman “FIFA ve UEFA futbolun birlikteliğini ve kardeşliğini sürekli vurguluyorlar. Ancak KKTC futbolunun FIFA’da UEFA’da olmaması ve tanınmaması, buraya bir takımın gelip kamp yapamaması veya hazırlık maçı yapamaması hayret edilecek birşeydir.` dedi
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