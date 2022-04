K.Kaymaklı’ya saha kapatma, diğer kulüplere para cezası verildi

NicosiaGroup Kıbrıs Kupası yarı final rövanş maçlarında çıkan olaylarla ilgili Disiplin Kurulu, Doğan Türk Birliği, Küçük Kaymaklı, Yenicami ve Mağusa Türk Gücü’ne toplamda 36 bin Türk Lirası para cezası ve Küçük Kaymaklı takımına ise 1 maç saha kapama cezası verdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, NicosiaGroup Kıbrıs Kupası yarı final rövanş maçlarında çıkan olaylarla ilgili aldığı kararları açıkladı.

Kurul olaylarda Doğan Türk Birliği, Küçük Kaymaklı, Yenicami ve Mağusa Türk Gücü’ne toplamda 36 bin Türk Lirası para cezası ve Küçük Kaymaklı takımına ise 1 maç saha kapama cezası verdi.

KTFF Disiplin Kurulu Kararları şöyle:

19/04/2022 tarihinde, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Yenicami AK – Mağusa Türk Gücü NicosiaGroup Kıbrıs Kupası müsabakasında, Yenicami AK ile Mağusa Türk Gücü taraftarları arasında karşılıklı olarak meydana gelen olaylar ile çirkin ve kötü tezahüratları nedeni ile Yenicami AK ve Mağusa Türk Gücü 23/2021-2022 sayılı sevk kararı ile Kurulumuza sevk edilmişlerdir.

Mezkur sevk ile ilgili düzenlenmiş olan raporlar ve görüntüler incelenmiş olup, her iki kulübün de taraftarlarının neden olduğu saha olayları neticesinde, Disiplin Talimatı’na aykırı davrandıklarına bulgu yaparız. Keza, olaylara ilişkin yaptığımız incelemelerin, yanı sıra, Yenicami AK Başkanı Ali Özmen Safa ve Avukatının da sözlü savunmalarını dinleyip değerlendirilmiş bulunmaktayız.

Sevk konu her iki kulüp taraftarlarının karşılıklı olarak küfür ettiği, karşılıklı pet su şişe attıklarını tespit etmiş olup, ayrıca izlediğimiz görüntülerden, Mağusa Türk Gücü taraftarlarının daha fazla olaylar içerisinde bulunduğu, rakip takım tribünlere yönelik saldırgan ve tahrikkar hareketlerde bulunduklarını tespit ettikten sonra; Yenicami AK’ye DT (52) (1) (B) ve ( C ) ile 53 (1)’in ihlallerinden dolayı, DT 52 (3) ve (10) ile (53) (2) uyarınca toplam 5,000.-TL (Beş Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine;

Keza Mağusa Türk Gücü S.K.’ya DT 52 (1) (B) ve ( C ) ile 53 (1)’in ihlallerinden dolayı, DT 52 (3) ve (10) ile 53 (2) uyarınca toplam 15,000.-TL para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

20/04/2022 tarihinde, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan Doğan Türk Birliği - Küçük Kaymaklı Türk S.K. NicosiaGroup Kıbrıs Kupası müsabakasında, her iki takım taraftarlarının karşılıklı olarak meydana getirdiği saha olayları ve çirkin ve kötü tezahüratları, 23/2021-2022 sevk numarası ile Kurulumuza sevk edilmiştir.

Mezkur sevke istinaden, meydana gelen saha olayları ile ilgili düzenlenmiş olan raporları ve görüntüleri inceldikten sonra, her iki kulübünde, taraftarlarının meydana getirdiği saha olayları ve çirkin ve kötü tezahüratları nedeni ile Disiplin Talimatına aykırı davrandıklarına bulgu yaparız. Keza, konu ile ilgili Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu sözlü savunma ve beyanlarını dinledikten sonra neticeye varırız. Özellikle izlenen görüntüler ve düzenlenen raporlarda Küçük Kaymaklı TSK taraftarlarının, alkol tesiri altında sahaya geldikleri, maç esnasında müteaddit kez rakip takım tribününe ve basına yönelik teneke şişe attıkları basının bu nedenle görevini yapamadığı, keza birçok kez rakip takım tribünlerine saldırı girişiminde bulundukları, güvenlik kuvvetlerini defa kez zor durumda bıraktıklarını tespit etmiş bulunmaktayız. Sonuç olarak, Küçük Kaymaklı TSK’ya, DT 52 (1) (B) ( C ) ve ( Ç ) ile 53 (1)’in ihlallerinden dolayı, 52 (3), (10) ve 53 (2) uyarınca 1 maç saha kapatma cezası ile birlikte 10,000.-TL (On Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine;

Doğan Türk Birliği’nin, DT 52 (1) (B) ve ( C ) ile 53 (1)’in ihlallerinden dolayı, 52 (3) ve (10) ile 53 (2) uyarınca 6,000.-TL(Altı Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.