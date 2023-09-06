K.Kaymaklı’da tesislere yatırımlar devam ediyor

Süper Ligin köklü kulüplerinden K.Kaymaklı’da başkan Akay Aşina ve yönetimi tesislerde alt yapıyı geliştirme tribünü güzelleştirme çalışmalarına devam ediyor.
Küçük Kaymaklı yönetimi son olarak Şehit Hüseyin Ruso Stadındaki protokol tribünündeki sandalyeleri yenileyerek modern koltukları monte etti.
Sporseverlere daha iyi hizmet vermek için yeni sezon hazırlıklarına devam eden Küçük Kaymaklı yönetimi, saha içerisindeki yatırımlarına devam edecek.
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