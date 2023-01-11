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Kızlarda LTL, Erkeklerde Hala Sultan İlahiyat Koleji şampiyon

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Liselerarası (Gençler) Futsal Birinciliği’nde kızlar finalinde Lefkoşa Türk Lisesi rakibi 20 Temmuz Fen Lisesi’ni erkekler finalinde ise Hala Sultan İlahiyat Koleji rakibi Osman Örek Meslek Lisesi’ni mağlup ederek şampiyon oldular

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Kızlarda LTL, Erkeklerde Hala Sultan İlahiyat Koleji şampiyon

2022-2023 Öğretim Yılı Liselerarası (Gençler) FutsalBirinciliği’nde şampiyonlar dün oynanan final maçlarıyla belirlendi.
Kızlar finalinde Lefkoşa Türk Lisesi ile 20 Temmuz Fen Lisesi erkekler finalinde ise Hala Sultan İlahiyat Koleji ile Osman Örek Meslek Lisesi karşı karşıya geldi. Final maçları öncesinde her iki kategoride de üçüncülük maçları oynandı.
Lefkoşa Türk Lisesi 19 takımın mücadele ettiği Futsal Genç Kızlarda dün oynadığı final maçını da alarak şampiyon oldu.
Erkeklerde ise Hala Sultan İlahiyat Koleji rakibi Osman Örek Meslek Lisesi’ni mağlup ederek Liseler arası Futsal şampiyonu oldu...
 

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Etiketler; #LTL #Hala Sultan İlahiyat Koleji
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