Kırmızı kart Orhan’a pahallıya mal oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 4-5 Şubat 2023 tarihleri arasında AKSA liglerinde oynanan maçlarda kırmızı kart gören ve disiplinsiz hareketlerde bulunan futbolcularla ilgili kararlarını açıkladı.

Disiplin Kurulu 04.02.2023 tarihinde Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya SK ve Cihangir GSK arasında oynanan AKSA Süper Lig müsabakasında Mesarya SK oyuncusu Orhan Kalaycı’nın maçın 54. dakikasında oyunun durmuş olduğu esnada kazandıkları faul atışını kullanmak maksadıyla topu rakibinden almak için rakibinin boğazını iki eliyle sıkarak rakibini yere düşürdüğü hakem ve gözlemci raporlarından tespit etti.

Dolayısıyla, Disiplin Kurulu Mesarya SK oyuncusu Orhan Kalaycı’nın DT 44’ü ihlal ettiği bulgusuna varmıştır ve ilgili oyuncunun DT 44/1 (a) uyarınca 3 (Üç) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verdi.

Öte yandan Disiplin Kurulu 05.02.2023 tarihinde Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda oynanan Yenicami AK ve Küçük Kaymaklı TSK takımları arasında oynanan AKSA A2 Süper Lig müsabakasında Küçük Kaymaklı TSK 116373 lisans numaralı oyuncusu Kaya Mülazim Kaya’nın maçın 90. dakikasında müsabaka hakeminin üzerine giderek saldırgan tavır sergilediği ve hakaret ettiği, devamla maçın bitiş düdüğüne müteakip tekrar hakemin üzerine giderek pet şişe fırlatması ve saldırgan eylemlerine devam eden hakaret ve küfür etmesi hakem ve gözlemci raporlarından tespit etti.

Disiplin Kurulu Küçük Kaymaklı TSK oyuncusu Kaya Mülazim Kaya’nın DT 35 ve DT 41’i ihlal ettiği bulgusuna varmıştır ve ilgili oyuncunun DT 35/1/a uyarınca 2 (iki) maç ve DT 41 (1) (a) uyarınca 3 (üç) maç olmak üzere toplam 5 (Beş) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

