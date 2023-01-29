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Kırmızı grupta zirvedekiler yenişemedi

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BTM Birinci Lig kırmızı Grupta Çanakkale Muharrem Döveç Sahasında oynanan zirvenin önemli maçında Çanakkale ile Kaplıca Karadeniz 61 takımları 1-1’lik skorla puanları paylaştılar

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Kırmızı grupta zirvedekiler yenişemedi
İktisatbankası BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta, lider Çanakkale en yakın takipçisi Kaplıca Karadeniz 61’i konuk etti. Çanakkale Muharrem Döveç Sahasında oynanan zirvenin önemli maçını kalabalık bir seyirci topluluğu izledi. Hüseyin Özkan’ın yönettiği maç 1 – 1 berabere tamamlandı.
Kaplıca Karadeniz 61 takımı antrenörü Adem Erten’in hakem Hüseyin Özkan tarafından oyun dışına gönderildiği maçta konuk ekip Deniz Sert’in kafa golüyle 1 – 0 öne geçti. Geriye düştükten sonra Çanakkale oyunu bırakmazken, Eren Kandemir’in golüyle 1 – 1 eşitliği yakaladı. Maç da bu skorla sona erdi.
 
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