Kırmızı Grupta ilk hafta programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta 1. haftanın programını açıkladı.
18 Aralık Cumartesi günü başlayacak olan İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta 1. haftanın programı şöyle;
18 Aralık Cumartesi, Saat 10:30
SFC 1461 İskele Trabzonspor – Serdarlı, Cumhuriyet Stadı, Nejmi Bulut
Geçitkale – Demirhan, Geçitkale Stadı, Olgun Canik
Mehmetçik – Vadili, Mehmetçik Stadı, Saat 14:00, Mehmet Volkan Çelik
19 Aralık Pazar
Türkmenköy – Yeni Erenköy, Adem Nural Stadı, Saat 14:00, Burak Mandralı
Düzova – Akova, Balıkesir Sahası, Saat 10:30, İsmail Egeli
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