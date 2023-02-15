Kırmızı grubun ilk 3 dışındakileri diken üstünde

İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı grupta ilk devre sonunda 9.sırada yer alan 7 puanlı Akova’dan, 4. Sırada bulunan 13 puanlı Pile’ye kadar sıralanan 6 takım playout maçı oynamamak için ikinci devrede büyük mücadele verecekler

Necati Külahlılarİktisatbank BTM Birinci Ligin ilk devresi tamamlanırken, Kırmızı Grup’ta 6 takım ikinci devrede playout maçı oynamamak için mücadele edecekler. Lige katılmayan Görneç’in direk küme düştüğü Kırmızı Grupta, 9. Sırada yer alan takım ise Beyaz Gruptan gelecek takımla playout maçı oynayacak.İlk devre sonunda 9.sırada yer alan 7 puanlı Akova’dan, 4. Sırada bulunan 13 puanlı Pile’ye kadar sıralanan 6 takım playout maçı oynamamak için ikinci devrede büyük mücadele verecekler.Akova, İskele Trabzonpsor, Mehmetçik, Geçitkale, Vadili ve Pile takımları, playout riski taşıyan takımlar oldular.