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Kırmızı grubun ilk 3 dışındakileri diken üstünde

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İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı grupta ilk devre sonunda 9.sırada yer alan 7 puanlı Akova’dan, 4. Sırada bulunan 13 puanlı Pile’ye kadar sıralanan 6 takım playout maçı oynamamak için ikinci devrede büyük mücadele verecekler

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Kırmızı grubun ilk 3 dışındakileri diken üstünde
Necati Külahlılar
İktisatbank BTM Birinci Ligin ilk devresi tamamlanırken, Kırmızı Grup’ta 6 takım ikinci devrede playout maçı oynamamak için mücadele edecekler. Lige katılmayan Görneç’in direk küme düştüğü Kırmızı Grupta, 9. Sırada yer alan takım ise Beyaz Gruptan gelecek takımla playout maçı oynayacak.
İlk devre sonunda 9.sırada yer alan 7 puanlı Akova’dan, 4. Sırada bulunan 13 puanlı Pile’ye kadar sıralanan 6 takım playout maçı oynamamak için ikinci devrede büyük mücadele verecekler.
Akova, İskele Trabzonpsor, Mehmetçik, Geçitkale, Vadili ve Pile takımları, playout riski taşıyan takımlar oldular.
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Dem'sCons. Çanakkale TSK 9 7 2 0 22 5 17 23
2. Türkmenköy ASK 9 5 2 2 14 7 7 17
3. Kaplıca Karadeniz 61 SK 9 4 4 1 21 14 7 16
4. Pile TSK 9 4 1 4 17 16 1 13
5. Vadili TÇBSK 9 3 4 2 14 13 1 13
6. Geçitkale GSK 9 3 3 3 18 14 4 12
7. Mehmetçik TÇBSK 9 3 3 3 13 18 -5 12
8. Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor 9 2 3 4 13 15 -2 9
9. German Gold Akova Vuda 9 2 2 5 13 16 -3 7
10. Görneç KSK 9 0 0 9 0 27 -27 0
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