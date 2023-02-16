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Kenan Oshan’la, Doğan’ın yolları yeniden ayrıldı

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Kenan Oshan’la, Doğan’ın yolları yeniden ayrıldı
AKSA Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği’nde sezon devam ederken beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Takımın tecrübeli oyuncularından Kenan Oshan’ın sezon sonuna kadar sarı lacivertli ekipte görev almayacağı öğrenildi.
Elde edilen bilgiye göre Kenan’ın teknik heyet ile yaşadığı fikir ayrılığı sonrasında antrenmanlara katılmayacağı ve maçlarda görev yapmayacağı öğrenildi.
Sezon öncesi futbolu bıraktığını açıklayan Kenan, yapılan görüşmeler sonrasında sezonun başında yeniden takıma döndürülmüştü. Kenan, takımı adına görev aldığı maçlarda rakip fileleri 5 kez havalandırmıştı.
 
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