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Kemal Şemiler Anı Turnuvası Çetinkaya’nın

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Kemal Şemiler Anı Turnuvası Çetinkaya’nın
Çetinkaya Türk Spor Kulübü eski başkanlarından merhum Kemal Şemiler adına düzenlenen turnuvayı ev sahibi ekip kazandı.
Turnuvanın finalinde Çetinkaya U 9 takımı, Mağusa Türk Gücü’nü 1-0 yenerek şampiyon olmayı başardı.
Üçüncülüğü Cihangir’in aldığı organizasyonda, dördücülük ise 1461 Trabzon Akademi’nin oldu.
Turnuva sonunda şampiyon Çetinkaya’ya kupasını merhum Kemal Şemiler’in torunu Kemal Ataman verdi.
 
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