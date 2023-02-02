banner913
banner885
KTSYD Kupası’nda final günü
KTSYD Kupası’nda final günü
6 0
AB, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümüne kadar Rusya'ya yeni yaptırımlar planlıyor
AB, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümüne kadar Rusya'ya yeni yaptırımlar planlıyor
7 0
 
Erdoğan: “İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz
Erdoğan: “İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz"
10 0
AB-Ukrayna Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez toplanacak
AB-Ukrayna Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez toplanacak
11 0
Aslan geriden gelip kazandı
Aslan geriden gelip kazandı
13 0
Etiyopya'da 15 yabancı medya kuruluşunun faaliyetleri askıya alındı
Etiyopya'da 15 yabancı medya kuruluşunun faaliyetleri askıya alındı
7 0
KTSYD Kupası’nda ilk finalistler DİGEM ve UKÜ
KTSYD Kupası’nda ilk finalistler DİGEM ve UKÜ
14 0
banner915

Kayserispor 3 puanı tek golle aldı

banner476

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir'i tek golle mağlup etti

banner825
Kayserispor 3 puanı tek golle aldı
Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk etti.
Sarı kırmızılılar, 50. dakikada Ali Karimi'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Başakşehir'de Mesut Özil, Süper Lig'de 320 gün sonra bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Kayserispor puanını 32'ye çıkardı. Ligde 2 maç sonra kaybeden Medipol Başakşehir ise 40 puanda kaldı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.