Kayserispor 3 puanı tek golle aldı

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk etti.
Sarı kırmızılılar, 50. dakikada Ali Karimi'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Başakşehir'de Mesut Özil, Süper Lig'de 320 gün sonra bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Kayserispor puanını 32'ye çıkardı. Ligde 2 maç sonra kaybeden Medipol Başakşehir ise 40 puanda kaldı.
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