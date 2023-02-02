Kayserispor 3 puanı tek golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir'i tek golle mağlup etti

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Sarı kırmızılılar, 50. dakikada Ali Karimi'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Başakşehir'de Mesut Özil, Süper Lig'de 320 gün sonra bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Kayserispor puanını 32'ye çıkardı. Ligde 2 maç sonra kaybeden Medipol Başakşehir ise 40 puanda kaldı.

