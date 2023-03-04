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Kayseri'de 3 puan Fenerbahçe'nin

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Süper Lig 24. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertli ekibin gollerini Valencia ve Ferdi attı

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Kayseri'de 3 puan Fenerbahçe'nin
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RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını konuk Fenerbahçe, 6. dakikada Enner Valencia'nın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Sarı-lacivertliler, 67. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun uzaktan attığı müthiş golle skoru 2-0 yaptı.

Yukatel Kayserispor, 90+5. dakikada Arif Kocaman ile farkı 1'e indirdi: 1-2

Kalan sürede skor değişmedi ve karşılaşma konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, deplasman yasağı nedeniyle seyircisinden yoksun çıktığı maçta aldığı bu galibiyetle puanını 51'e yükseltti. Sarı-lacivertlilerin deplasmandaki yenilmezlik serisi ise 5 maça çıktı.

Çağdaş Atan'ı çalıştırdığı Yukatel Kayserispor ise 35 puanda kaldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı da Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

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