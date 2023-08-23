banner913
banner932
Chandrayaan-3 tarih yazmaya hazırlanıyor.
Chandrayaan-3 tarih yazmaya hazırlanıyor.
12 0
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
12 0
 
CTP heyeti, Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti
CTP heyeti, Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti
13 0
Türk Kızılay’dan KKTC’ye mobil ikram aracı desteği
Türk Kızılay’dan KKTC’ye mobil ikram aracı desteği
11 0
“Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması”
“Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması”
39 0
Yılmazköy’de “10. Halk Dansları ve Barış Festivali” düzenlendi
Yılmazköy’de “10. Halk Dansları ve Barış Festivali” düzenlendi
17 0
“Büyük projeler küçümsenmemeli”
“Büyük projeler küçümsenmemeli”
22 0
banner964

Kaymaklı U-16’sında yeniden Tayançlı dönemi

banner476

banner825
Kaymaklı U-16’sında yeniden Tayançlı dönemi
banner971
Küçük Kaymaklı Futbol Akademisi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Küçük Kaymaklı U16 Takımının antrenörü belli oldu. Teysir Tarazi’nin istifası sonrasında Akay Aşina başkanlığındaki Küçük Kaymaklı yönetimi Küçük Kaymaklı U16 Takımını yeniden Salim Tayançlı’ya emanet etti. Geçtiğimiz sezon da Küçük Kaymaklı U16 Takımını çalıştıran Salim Tayançlı, takımıyla başarılı bir sezon geçirmişti.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.