Kaymaklı U-16’sında yeniden Tayançlı dönemi

Küçük Kaymaklı Futbol Akademisi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Küçük Kaymaklı U16 Takımının antrenörü belli oldu. Teysir Tarazi’nin istifası sonrasında Akay Aşina başkanlığındaki Küçük Kaymaklı yönetimi Küçük Kaymaklı U16 Takımını yeniden Salim Tayançlı’ya emanet etti. Geçtiğimiz sezon da Küçük Kaymaklı U16 Takımını çalıştıran Salim Tayançlı, takımıyla başarılı bir sezon geçirmişti.
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