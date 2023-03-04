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Kaymaklı'nın, Ocak keyfi başka

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Küçük Kaymaklı deplasmanda Türk Ocağı’nı 2-1 mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu

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Kaymaklı'nın, Ocak keyfi başka
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Stat: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Serhan Şimşek, Cenk Aras Özfuttu, Halil Erdem Canaloğlu 
Türk Ocağı Limasol: Hüseyin, İlker İnceler, Doğukan, Sillah, İbrahim, Ertaç, Yunus, Ömer, Bilal, İlker Tek, Remzi 
K.Kaymaklı: Raif, Sena, Tuğrul, Hasan Celil Evren, Mehmet Kaygısız, Felix, Hasan Çakır, Mehmet Göçben, İbrahim, Ahmet, Bahadır 
Goller: Dk 20 Remzi Betmezoğlu (TOL) Dk 28 Hasan Çakır Dk 85 Tuğrul Çiftçioğlu (K.Kaymaklı) 
K.Kart: Remzi(T.Ocağı)
 

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan Aksa Süper Ligi 19. Hafta karşılaşmasında Türk Ocağı Limasol ile K.Kaymaklı takımları karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan ev sahibi takım Türk Ocağı Limasol 20. dakikada Remzi Betmezoğlu ile 1-0 öne geçti.
K.Kaymaklı bu gole 8 dakika sonra Hasan Çakır ile cevap verdi ve skor 1-1 oldu.
İlk devre bu skorla tamamlandı.
İkinci devrede K.Kaynaklı maçın normal süresine son 5 dakika kala 85. dakikada Tuğrul ile 2-1 öne geçerek maçı kazandı.
Türk Ocağı Limasol 14 puanda kalırken K.Kaymaklı 20 puana yükseldi.
 
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