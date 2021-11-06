Kaymaklı, mabedinde güldü

Stadyum: Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Hüseyin Özkan, Hakan Gök, Halil Canaloğlu
K.Kaymaklı: Raif, Bahadır, Sena, Mikail, Tuğrul, Muhammet, Çağlar, Muhammed Uçar, Felix, Özgür,Gökhan
Binatlı: Yunus, Abdullah, Sertaç, Mehmet Neşe, Ali Özbahar, Kone, Mehmet Ali Avunç, Mustafa Süzgen, Mehmet Zaim, Fikri, Alattin
Goller: 32. Ve 86.Dk Felix, 89.Dk Yaşar (K.Kaymaklı)
AKSA Süper Lig'in 8.haftasında Küçük Kaymaklı ile Binatlı karşı karşıya geldi. Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı'ndaki maçta kazanan 3-0'lık skorla Küçük Kaymaklı oldu. Yeşil siyahlılara galibiyeti getiren golleri Felix Obada (2) ve Yaşar Solel kaydetti.
30.Dk: Binatlı’da kazanılan köşe atışında topa iyi yükselen Abdullah’ın kafa vuruşunda top direkten döndü
32.Dk: K.Kaymaklı atağında Felix sol çaprazdan sol ayağıyla tam 90’a bir şut çıkartarak topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 1-0 Binatlı
63.Dk: K.Kaymaklı atağında Ahmet Öztürk ceza sahası içerisinde vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti
68.Dk : K.Kaymaklı atağında sağ arka direkte topla buluşan Felix’in şutunda top direkten geri geldi
85.Dk: Binatlı atağında Raif’in hatalı çıkışı sonrasında arka direkte Nevzat vurdu ancak Raif golü önledi
86.Dk: Binatlı’da orta sahada kaptırılan topu alan Felix hızla rakip yarı alana yöneldi ve vuruşunda topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 2-0 Binatlı
89.Dk : K. Kaymaklı atağında arka direkte topla buluşan Yaşar’ın kafa vuruşunda top filelere gitti. K.Kaymaklı 3-0 Binatlı
Bu sonuçla Küçük Kaymaklı takımı puanını 14'e yükselterek üst sıralardaki takımların puan kaybını avantaja çevirdi. Binatlı ise 4 puanda kaldı. Ligin 9.haftasında Küçük Kaymaklı deplasmanda Doğan Türk Birliği ile karşılaşırken, Binatlı da kendi evinde Yenicami ile karşılaşacak.
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