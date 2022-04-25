Kaymaklı Kulübü’nden sert çıkış

Küçük Kaymaklı, Doğan Türk Birliği ile oynanan kupa yarı final rövanş maçında yaşanan olaylarla ilgili sert bir dille açıklama yapıldı

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü, geçtiğimiz hafta oynanan Nicosia Group Kıbrıs Kupası yarı final rövanş maçında yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada lig sezonu boyunca tüm sorumluluklarını yerine getirdikleri belirtilirken, maçın kendilerine sormadan geceye alınması ve hakem kararlarında art niyet olduğu düşüncesinde oldukları ifade edildi.

“Bu işler sahada değil, saha dışında yapıldığı gerçeğini gördük” ifadeleri yer alan açıklamada bir kadın taraftarın kafasına atılan dolu bira kutusu ile olayların başladığını ve taraftarın kafasına dikiş atıldığı, bunun hesabını kimin vereceği sorusu yöneltildi.

Açıklamada ayrıca bundan sonra deplasmanda yaşatılanların iki katını gelen taraftarların ve daha önce kulüplerinin formasını giyen futbolcuların yaşayacağı gibi ifadeler kullanılırken, Kerem Eran’ın bundan sonra maçlarına görevlendirilmemesi, görev verilmesi halinde sorumluluk kabul etmeyecekleri yer aldı. Açıklamanın son bölümünde “Bundan sonraki süreçte takımımıza yapılan yanlış kararlardan ve uygulamalardan doğacak problemlerde sorumluluk kulübümüzde değildir” gibi ifadeler de yer aldı.

“ANCAK BU İŞLER SAHADA DEĞİL SAHA DIŞINDA YAPILDIĞI GERÇEĞİNİ GÖRDÜK”

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Liglerimizin bitmesine çok az bir zaman kala, biz Kaymaklı Yönetimi ve camiası olarak tüm lig boyunca üzerimize düşen tüm sorumluluğumuzu yerine getirmiş bulunmaktayız. Doğan Türk Birliği ile yapılan kupa yarı final maçını kimseye sormadan (başkandan ve kulüpten habersiz ) geceye alınmasında, atanan hakemine verilen kararlara kadar bir art niyet olduğu düşüncesindeyiz. (Neden ilk maç gece yapılmadı???) Biz bugüne kadar centilmenliği ön plana alarak, rakibimizi hakemleri ve basını en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Fakat tüm lig boyunca bizim verdiğimiz değerin karşılığını alamadık. Kurduğumuz mütevazi kadro ile biz bu batmış ülkede finale yürümeye çalıştık. Ancak bu işler sahada değil saha dışında yapıldığı gerçeğini gördük.”

“DOĞACAK PROBLEMLERDE SORUMLULUK KULÜBÜMÜZDE DEĞİLDİR”

“Olayların ilk başlama sebebi dolu bira kutusunun bizim taraftara atılan ve genç bir bayan taraftarımızın ambulans ile hastaneye kaldırılması ile başlamıştır. Kafasına dikiş atılan bayan taraftarımızın hesabını kim verecek. Bugünden sonra deplasmanda yaşatılanların 2 katını gelen taraftarların yaşayacağını belirtmek isteriz. Bu hem taraftar için hem de daha önce bu kulübün formasını giyen futbolcular içinde geçerlidir. Hakem Kerem Eran’ın iptal edilen gol ile ilgili açıklamasını beklemekle birlikte bir daha Kaymaklı maçlarında görev verilmemesini, eğer verilirse sorumluluk kabul edilmeyeceğini belirtmek isteriz. Bundan sonraki süreçte takımımıza yapılan yanlış kararlardan ve uygulamalardan doğacak problemlerde sorumluluk kulübümüzde değildir.

Tüm taraftarımıza bize verdiği destekten ötürü, Forest ruhunu tribüne taşıdıkları için teşekkür ederiz.”

