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Kaymaklı ile Lapta Yüksel Sönmez anısına karşılaşacak

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Kaymaklı ile Lapta Yüksel Sönmez anısına karşılaşacak
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Ülkemizde futbolda 2023-24 sezonun başlamasına kısa bir süre kalırken, takımlar da oynadıkları hazırlık maçlarında son durumlarını görme fırsatı buluyor. Bu bağlamda düzenlenen anı karşılaşmaları ile de kulüplerine hizmet eden isimler unutulmuyor.
Birinci lig ekibi Lapta Türk Birliği Spor Kulübü'nün eski başkanlarından, Doğan Türk Birliği kaptanı Ahmet Sönmez'in babası Yüksel Sönmez, düzenlenecek anı maçında anılacak.
Lapta ile Küçük Kaymaklı arasında oynanacak karşılaşma Şehit Şevket Kadir Stadı'nda 15 Eylül cuma günü saat 16.30'da başlayacak.
 
 
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