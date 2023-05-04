Kaymaklı A2, Cihangir’i tek golle geçti

Necati Külahlılar

A 2 Süper Lig erteleme maçında Küçük Kaymaklı ile Cihangir Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda karşı karşıya geldiler.

K.Kaymaklı A2 takımının oyun olarak üstün bir oyun sergilediği karşılaşmada konuk ettiği Cihangir’i Kaya’nın attığı golle 1 – 0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından K.Kaymaklı 37 puanla 6. Sıraya yükselirken, Cihangir 34 puanla 8. sırada kaldı.



