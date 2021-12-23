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Kartal sonradan kanatlandı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında 1-0 geriye düştüğü mücadelede Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Galibiyet gollerini Larin ve Ghezzal kaydetti

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Kartal sonradan kanatlandı
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Beşiktaş ile Göztepe, Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaştı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı.

Göztepe, 3. dakikada Ndiaye ile öne geçerken yanıt 31. dakikada Cyle Larin'den geldi.

Dakikalar 60'ı gösterdiğinde ise sahneye Ghezzal çıktı ve skoru belirleyen golü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 28'e yükseltti. Göztepe ise 14 puanda kaldı.

ERSİN PENALTI KURTARDI

Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, 41. dakikada Soner Aydoğdu'nun kullandığı penaltıda gole izin vermedi.

ROSIER KIRMIZI GÖRDÜ

Mücadelenin 82. dakikasında ise Rosier, ikinci sarı karttan kırmızı gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

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