Kartal, Hascan’la kanatlandı

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan mücadelede siyah beyazlılar rakibi Türk Ocağı’nı Hascan Kırmaz’ın golüyle mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı

Yer: Lefkoşa Atatürk StadıHakemler: Mehmet Sezener, Hakan Gök, Mustafa Torun, Utku HamamcıoğluYenicami: Ercan, Emirhan, Yasin, Kaan, Boran, Hascan, Yakup, Mehmet Çavuş, Fikret, Fırat, SyllaTürk Ocağı: Hüseyin, İlker İnceler, Bilal, Mehmet Uçar, Yunus, İlker Tek, Yiğit, Ertaç, Sassi, Doğukan, ÜmitGoller: 36’Hascan Kırmaz (Yenicami)Aksa Süper Ligin 12. Haftasında zirve yarışında olan Yenicami ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Türk Ocağı arasındaki mücadele izleyenleri uyuturken, Yenicami sahadan 1 – 0 galip ayrılarak, MTG’yi takibe devam etti.Dk.16: Yenicami atağında Fikret’in vuruşu Hüseyin’de kaldı.Dk.25: Türk Ocağı atağında Sassi’nin ortasında Doğukan’ın kafa vuruşu dışarıya gitti.Dk.28: Türk Ocağı atağında Sassi müsait durumda vuruşunu yaptı ancak Emirhan topa ayak koydu ve golü önledi.Dk.36: Ani gelişen Yenicami atağında Yakup’un pasında Hascan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi (0-1).İlk devreyi Yenicami 1-0 önde tamamladı.Dk.60: Soldan gelişen Yenicami atağında Fırat’ın sert vuruşu yan kale direğinden döndü.Dk.61: Yenicami atağında Kaan’ın ceza sahası dışından sert vuruşu üst direkten döndü.Dk.73: TOL atağında soldan yapılan ortada arka direkte vuruşunu yapan Mahmut, kaleci Ercan’ı geçemedi.