Kartal, Hascan’la kanatlandı

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Hakan Gök, Mustafa Torun, Utku Hamamcıoğlu
Yenicami: Ercan, Emirhan, Yasin, Kaan, Boran, Hascan, Yakup, Mehmet Çavuş, Fikret, Fırat, Sylla
Türk Ocağı: Hüseyin, İlker İnceler, Bilal, Mehmet Uçar, Yunus, İlker Tek, Yiğit, Ertaç, Sassi, Doğukan, Ümit
Goller: 36’Hascan Kırmaz (Yenicami)
Aksa Süper Ligin 12. Haftasında zirve yarışında olan Yenicami ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Türk Ocağı arasındaki mücadele izleyenleri uyuturken, Yenicami sahadan 1 – 0 galip ayrılarak, MTG’yi takibe devam etti.
Dk.16: Yenicami atağında Fikret’in vuruşu Hüseyin’de kaldı.
Dk.25: Türk Ocağı atağında Sassi’nin ortasında Doğukan’ın kafa vuruşu dışarıya gitti.
Dk.28: Türk Ocağı atağında Sassi müsait durumda vuruşunu yaptı ancak Emirhan topa ayak koydu ve golü önledi.
Dk.36: Ani gelişen Yenicami atağında Yakup’un pasında Hascan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi (0-1).
İlk devreyi Yenicami 1-0 önde tamamladı.
Dk.60: Soldan gelişen Yenicami atağında Fırat’ın sert vuruşu yan kale direğinden döndü.
Dk.61: Yenicami atağında Kaan’ın ceza sahası dışından sert vuruşu üst direkten döndü.
Dk.73: TOL atağında soldan yapılan ortada arka direkte vuruşunu yapan Mahmut, kaleci Ercan’ı geçemedi.
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