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Karşıyaka, Oshan'a emanet

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Karşıyaka, Oshan'a emanet
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AKSA Süper lige şampiyon olarak yükselen Miracle Karşıyaka yeni sezon öncesi çalışmalarına devam ediyor.
Dün yabancı futbolcu Pote ile anlaşan Miracle Karşıyaka takımı az önce ise teknik direktör Caner Oshan ile anlaşma sağladı. Miracle Karşıyaka kulüp başkanı Umut Düzdaban ve Miracle Cash&More direktörü Hakan Törehan’ın hazır bulunduğu anlaşmada Miracle Değirmenlik Kulubü Asbaşkanı Ebru Törehan’da hazır bulundu.
Tecrübeli teknik direktör ile her konuda anlaşan Miracle Karşıyaka kulüp başkanı Umut Düzdaban tecrübeli çalıştırıcı ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
 
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