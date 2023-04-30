Karşıyaka, kaybederek şampiyon

Süper Lige çıkmayı geçtiğimiz hafta garantileyen Karşıyaka konuk olduğu Mormenekşe’ye 5-0 mağlup olmasına karşın en yakın takipçisi Yeniboğaziçi’nin de mağlup olması sonucunda 4 puan farkla şampiyonluğunu ilan etti

Mormenekşe Cemal Balses StadıTufan Çerçioğlu, Halil Erdem Canaloğlu, Mehmet Volkan ÇelikDoğuhan, Abbas, Erdoğ, Aykut, Ahmet Can, Tugay, Mehmetali, Burak(Mustafa Oğur), Ertan(Mustafa Menekşeli), Gökay(Celal), Erhan.Seyit, Talat, Hamis, Cahit(Yiğit), Ali Özbahar,Ertu, Muhammed(Abdullah), Aksel, Ahmet Can(Arseven), İlyas, Esin.: Dk. 60, 62 ve 80 Erhan, Dk. 90 ve Dk 90+5 Celal (Mormenekşe)İbrahim DALOĞLUAksa 1. Ligin 29. Haftasında lider ve Süper Lige çıkmayı garantileyen Karşıyaka konuk olduğu Mormenekşe deplasmanından farklı mağlup olmasına karşın takipçisi Yeniboğaziçi’nin de mağlup olmasıyla şampiyon oldu.İlk devrede her iki takımın da kontrollü oyunu sonucunda gol pozisyonu üretmekte zorlandılar.İkinci devreye gol bulmak için atak başlayan Karşıyaka olurken, konta ataklarla Mormenekşe golleri bulan taraf oldu.Dk. 60 Karşıyaka defansının çıkarken kaptırdığı topla hareketlenen T bekletmeden pasını Erhan'a verdi. Karşıyaka defansının ofsayt gerekçesiyle durmasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yapan erhan topu ağlarla buluşturdu. 1 – 0Dk. 62 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında sağ kanatta topla buluşan Ertan'ın ortasında arka direkte iyi yükselen Erhan'ın güzel kafa vuruşunda top ağlara gitti.2-0Dk.70 Karşıyakanın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Aksel'in vuruşunda top üstten auta gitti.Dk. 80 Yine hızlı gelişen Mormenekşe atağında Mustafa'nın pasıyla defans arkasında topla buluşan Erhan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. 3-0Dk. 90 Mormenekşe kontra atağında oyuna yeni giren Celal topu ağlara gönderdi. 4 – 0Dk. 90 + 5 Maçın son anlarında Mormenekşe defansından ileriye gönderilen topla buluşan Celal kaleciden sıyrılarak topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi. 5 – 0