Karşıyaka, Güvenç ile güldü

Karşıyaka, geriye düştüğü maçta Çanakkale’yi 3 – 1 mağlup ederek 3 puanın sahibi olurken, formda golcüsü Güvenç Sakallıoğlu, 2 gol kaydetti. Çanakkale ise 2 hafta sonra mağlup oldu

Yer: Ergin Şahdur Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Yusuf Atlar, Hakan Gök

Karşıyaka: Mustafa, Mehmet, Saydam, Tahir(Zekai) (Altuğ), Esin, Arda, Bayram, Sezer, Ertu, Hüseyin, Güvenç(Aykan)

Çanakkale: Umut, Ahmet, Hüseyin, Süleyman, Yunus, Barın, İmirze, Yekta(Rifat), Kader(İzzet), Kaan, Hasan

Goller: Dk 41 ve Dk 56 Güvenç, Dk 90 Esin Sonay (Karşıyaka), Dk 8 Kaan (Çanakkale)



AKSA 1.Lig’de 7.hafta mücadelesinde zirve yarışında olmak isteyen Karşıyaka, konuk ettiği alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Çanakkale’yi 3 – 1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Karşıyaka’nın formda golcüsü Güvenç Sakallıoğlu, maçta 2 gol kaydederek galibiyetin mimarı oldu.

Maça Çanakkale golle başlarken, formda golcü Kaan Ayseki8.dakikada takımını 1 – 0 öne geçirdi. 1 – 0’dan sonra Karşıyaka oyunu rakip yarı alana yıktı.

Karşıyaka, 41.dakikada Güvenç Sakallıoğlu’nun ayağından bulduğu mükemmel golle skora dengeyi getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi. İkinci devreye hızlı başlayan taraf Karşıyaka olurken, 56.dakikada yine Güvençgolü attı. 2 – 1

2 – 1’den sonra da üstünlüğünü sürdüren Karşıyaka, pozisyonlardan yararlanamazken son dakikalarda beraberlik için yüklenen Çanakkale karşısında son dakikada Esin Sonayskoru belirledi. 3 – 1

