Karaoğlanoğlu seriye bağladı

İktisatbank BTM 1. Lig beyaz Grup’ta son haftalarda aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Karaoğlanoğlu, Dikmen’i deplasmanda net skorla mağlup ederek galibiyet serisini üç maça çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısını rakibi önünde tek golle önde kapatan konuk takım, maçın ikinci yarısında yine iyi oyununu sürdürerek bulduğu gollerle sahadan 0-3 galibiyetle ayrıldı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri ise Serkan, Hacı ve Yakup kaydetti.
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