Kaplıca’nın saha kapatma cezası kaldırıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), Tahkim Kurulu, Kaplıca Karadeniz 61’e verilen 2 maçlık saha kapama cezasını iptal etti. Kurul ayrıca Yenierenköy’ün İncirli maçındaki saha olaylarına yaptığı itirazı reddetti.

Tahkim Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle:

YENİERENKÖY İTİRAZ ETTİ, TOPLANTIYA KATILMADI

1) Kurul, TK:17/2022-2023 sayılı ve 09/02/2023 tarihli başvuruyu incelemiştir. 28/01/2023 tarihinde İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadında oynanan İncirli SK – Yenierenköy TSK müsabakasında her iki kulüp futbolcuları, taraftarları ve yöneticilerinin bilfiil karışmış olduğu saha olayları neticesinde KTFF Disiplin Kurulu kanaatimizce çok titiz bir soruşturma ve duruşmalı yapılan bir Disiplin toplantısı neticesince maç görüntülerini, olaylara karışan kişilerin şahadetini etraflıca incelemiştir.

Keza, Tahkim Kurulu olarak, Disiplin Kurulu tarafından verilen cezalara herhangi bir müdahalemizi gerektirecek yeni bir olgu veya şahadet sunulmamıştır ve yapılan yazılı başvurunun ise birden çok talep içerdiği ve Talimatlarımız uyarınca tek başvuru altında birden çok talepte bulunulamayacağını da belirtmek isteriz.

Keza başvuruyu yapan Yenierenköy TSK ise toplantı zamanı ve tarihi kendilerine bildirilmiş olmasına rağmen toplantıda herhangi bir temsiliyet gerçekleştirmemiştirler. Bu cihetle, Disiplin Kurulu kararının aynen onanmasına ve yapılan başvurunun reddine oybirliği ile karar verilmiştir.

KAPLICA’NIN SAHA KAPAMA CEZASI İPTAL EDİLDİ

2) Kurul, TK-18/2022-2023 sayılı ve 20/02/2023 tarihli başvuruyu incelemiş olup 04/02/2023 tarihinde Kaplıca Emre Genç Stadında oynanan Kaplıca Karadeniz 61 SK – Geçitkale GSK İktisabank BTM 1. Ligi müsabakasında maçın bitiş düdüğüne müteakip Kaplıca Karadeniz 61 SK’nın birkaç taraftarı ile kulüp Başkanı sahaya girmesi ile hakeme küfür etmeleri neticesinde 18/02/2023 tarihinde toplanan BTM Kurulu, Kaplıca Karadeniz 61 SK’ya 2 maç saha kapatma cezası v+ 1.000 TL para ce3zası ve kulüp başkanına 60 gün hak mahrumiyeti cezası vermiştir. BTM Kurulu’nun vermiş olduğu cezalar değerlendirildiğinde Disiplin Talimatı 52. Madde olan saha olayları ve 53. Madde olan Çirkin ve Kötü Tezahürat maddelerini değerlendirdiğimizde, maç raporları, hakem raporları ve gözlemci raporları dikkate alındığında kötü tezahürattan bahsedilmediğini gözlemledik.

Keza 52. Madde olan saha olaylarını değerlendirdiğimizde ise maçın bitmesine müteakip sadece birkaç taraftar ve kulüp başkanının sahaya girmesi dışında hiçbir saha olayı gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla maçın salimen oynanmasını etkileyecek hiçbir müdahale, şiddet olayı, yabancı madde atılması gibi hiçbir olay gerçekleşmediği hususunda bulgu yaparız. Netice itibarıyla ilgili kulübün bu sezon içinde gerçekleşen ilk disiplin ihlali olması, saha olayı olarak nitelendirilebilecek madde 52 kapsamında fiili bir müdahale yaşanmaması sebebiyle verilen 2 maç saha kapatma cezasının iptal edilmesine ve diğer cezaların onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.



