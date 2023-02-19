Kaplıca Karadeniz 61 ve İskele Trabzonspor’a ağır cezalar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 4-5 Şubat 2023 tarihinde oynanan maçlarda yaşanan olaylarla ilgili verdiği cezaları açıkladı.

BTM KURULU KARARLARI

1) 4 Şubat 2023 tarihinde Kaplıca Emre Genç Stadı’nda 18083 maç numarasıyla oynanan İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup’taki Kaplıca Karadeniz 61 SK – Geçitkale GSK karşılaşmasında Kaplıca Karadeniz 61 SK’nın yaratmış olduğu saha olayları, hakemlere saldırı ve çirkin/kötü tezahüratların yer aldığı müsabaka raporları incelenmiş olup, Disiplin Talimatı’nın 52’nci ve 53’üncü maddeleri uyarınca, Kaplıca Karadeniz 61 Spor Kulübüne 2 maç saha kapatma cezası ile birlikte 1.000 TL (Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yine aynı maçta, Kaplıca Karadeniz 61 SK’nın 4707 lisans numaralı Başkanı Hüsamettin Baş’ın örnek kişilik sergilemesi gerekirken, saha olaylarında başı çekmesi, hakemlere saldırması ve küfürler etmesi nedeniyle DT 41/1 ve 44/2 uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yine aynı maçta, Kaplıca Karadeniz 61 SK’nın 3130 lisans numaralı yöneticisi Barış Baş’ın, hakemlere saldırması ve küfürler etmesi nedeniyle DT 41/1 ve 44/2 uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2) 4 Şubat 2023 tarihinde Akova Eray Vudalı Stadı’nda 18080 maç numarasıyla oynanan İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup’taki Kurtsan 1461 İskele Trabzon SK – Vadili TÇBSK karşılaşmasında Tayfun Köksal örnek davranış sergilemesi gerekirken sahaya girip olay çıkarmasının yanında hakemlere saldırması, küfür ettiğinin yer aldığı müsabaka raporları incelenmiş olup, Disiplin Talimatı’nın 52’nci ve 53’üncü maddeleri uyarınca, Kurtsan 1461 İskele Trabzon SK 1 maç saha kapatma cezası ile birlikte 1.000 TL (Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Ayrıca, 3757 lisans numaralı Kurtsan 1461 Trabzon Başkanı Tayfun Köksal, sahaya girip olay çıkarması, hakeme saldırması ve küfür etmesi nedeniyle, DT 41/1 ve 44/2 uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

