Kaplanlar, Boğaz’dan mutlu döndü

A.Yeşilova konuk olduğu Yeniboğaziçi karşısında iki kez geriye düşmesine karşın sahadan 3 – 2 galip ayrılarak evine mutlu döndü

Stad: Yeniboğaziçi Osman M. Ergün Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Burak Yiğit,Engin Akkagün.

Yeniboğaziçi: Remzi Rıylı, Mehmet Göçben, Burçin, Mevlüt, Ali, Eray (M.Çağakan), Zübeyir, Ahmet(Ussumane), Umar, Ramadan ,Turgut

A.Yeşilova: Dursun Cem, Memduh, Mejdi, Billy Osman Marcel, Yakup, Fidelis, Mehmet Tekin, Gökhan, Fatih (Yiğit), Abdullah (Vakkas),

Goller: Dk 25 ve 53 Turgut(Yeniboğaziçi), Dk. 30 Zübeyir(K.K), Dk. 65 Billy Osman, Dk. 71 Vakkas (A.Yeşilova)



Aksa Süper Ligin 2. Haftasının önemli maçında ilk haftayı mağlubiyetle kapatan iki takım Yeniboğaziçi ile A.Yeşilova karşı karşıya geldi. Oldukça tempolu ve gollü geçen karşılaşmanın sonucunda konuk Yeşilova iki kez geriye düştüğü karşılaşmayı 3 -2 kazandı.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk Yeşilova olurken golü Yeniboğaziçi oldu.

Dk. 2 Yeşilova'nın hızlı gelişen atağında sağ kanattan yapılan ortaya defanstan önce ayak koyan Fidelis'in vuruşunda kaleci Remzi parmaklarının ucuyla çıkardı.

Dk.15 Yeşilova atağında Fatih'in sağ kanattan yaptığı ortada Fidelis uçarak kafayla topu ağlara gönderdi. Ancak yan hakemin uyarısıyla ofsayt nedeniyle gol iptal oldu.

Dk.21 Yeniboğaziçi defansının paslaşması sırasında araya giren Abdullah kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci Remzinin ayaklarına çarpan top yan direkten dışarı gitti.

Dk.25 Yeniboğaziçi'nin kazandığı serbest vuruşta Ramadan'ın sert şutunda kaleci topu son anda korner çeldi. Kullanılan köşe atışında defanstan seken topa ayak koyan Turgut topu ağlarla buluşturdu.1-0

Dk. 30 Hızlı gelişen Yeşilova atağında topla buluşan Fatih'in ceza sahasına ortasında Zübeyir'in ters vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

Dk.48 Orta alanda Yeniboğaziçi'nin kaptırdığı topla buluşan Yakup'un pasıyla defans arkasında topla buluşan Fidelis çaprazdan şutunda top kaleci Remzi'den kornere gitti.

Dk. 53 Sol kanattan gelişen Yeniboğaziçi atağında Osmane'nin ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Ramadan'ın kestiği topa altı pas üzerinde topa ayak koyan Turgut topu ağlarla buluşturdu.2-1

Dk. 65 Yeşilova'nın kazandığı serbest vuruşta Yeniboğaziçi ceza alanı içine yapılan ortada boşta kalan Billy Osman'ın güzel kafa vuruşunda top sol köşeden ağlara gitti. 2-2

Dk.71 Yeşilova atağında sağ kanatta topla buluşan Yakup'un pasıyla defans arkasında topla buluşan Fidelis son çizgiye inerek arka direğe yaptığı ortada gelen topa ayak koyarak ağlara gönderen Vakkas skoru 2 -3 yaptı.

Geriye kalan dakikalarda ev sahibi Yeniboğaziçi’nin atakları gol getirmeyince maç Yeniboğaziçi 2 – Yeşilova 3 şeklinde tamamlandı.

Bu sonucun ardından Yeşilova 3 puana ulaşırken, Yeniboğaziçi henüz puanla tanışamadı.

