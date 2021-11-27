Kansu’dan, Esentepe’ye can suyu

Esentepe yeni teknik adamı Davut Kansu yönetiminde çıktığı ilk maçı kazanırken, rahat nefes aldı. İncirli ise yeni teknik adamı Ali İmam yönetiminde çıktığı ilk maçı kaybetti

Stadyum: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Ahmet Genç, Mehmet Ekşici

Esentepe: Onur, Hüseyin Ermiş, Mehmet Demir, Şenol, Emre, Eser, Emek, Hüseyin Deynekli, İlyas, Salih, Devran

İncirli: Çayan, Ramadan, Sami, Sezer, Salih, Halit, Bekir, Çağın, Hikmet, Ahmet, Nahit

Goller: Dk.46 (P) Emek, Dk.76 Ege (ESENTEPE)



AKSA Birinci Ligin 11.haftasında ligin alt sıralarından uzaklaşmak isteyen Esentepe ile İncirli kozlarını Erdal Barut Stadı'nda paylaştılar.

Mutlak kazanmak zorunda olan 2 takımın maçında ilk devre kontrollü bir oyun oynanırken, devre 0 – 0 sona erdi.

İkinci devreye Esentepe, etkili başlarken, Ahmet Dölek’in elle müdahalesi sonucu kazanılan penaltı vuruşunu Emek gole çevirdi. 1 – 0

1 – 0’dan sonra daha iyi oynayan Esentepe, İncirli’nin baskıyı artırdığı bölümde kontra ataklara yöneldi. 76’da böyle bir kontra atakta son haftaların formda ismi Ege Can takımına 2 – 0’lık galibiyeti getiren golü kaydetti.

