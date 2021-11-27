Kansu’dan, Esentepe’ye can suyu

Stadyum: Esentepe Erdal Barut Stadı
Hakemler: Şakir Azizoğlu, Ahmet Genç, Mehmet Ekşici
Esentepe: Onur, Hüseyin Ermiş, Mehmet Demir, Şenol, Emre, Eser, Emek, Hüseyin Deynekli, İlyas, Salih, Devran
İncirli: Çayan, Ramadan, Sami, Sezer, Salih, Halit, Bekir, Çağın, Hikmet, Ahmet, Nahit
Goller: Dk.46 (P) Emek, Dk.76 Ege (ESENTEPE)
AKSA Birinci Ligin 11.haftasında ligin alt sıralarından uzaklaşmak isteyen Esentepe ile İncirli kozlarını Erdal Barut Stadı'nda paylaştılar.
Mutlak kazanmak zorunda olan 2 takımın maçında ilk devre kontrollü bir oyun oynanırken, devre 0 – 0 sona erdi.
İkinci devreye Esentepe, etkili başlarken, Ahmet Dölek’in elle müdahalesi sonucu kazanılan penaltı vuruşunu Emek gole çevirdi. 1 – 0
1 – 0’dan sonra daha iyi oynayan Esentepe, İncirli’nin baskıyı artırdığı bölümde kontra ataklara yöneldi. 76’da böyle bir kontra atakta son haftaların formda ismi Ege Can takımına 2 – 0’lık galibiyeti getiren golü kaydetti.
Esentepe yeni teknik adamı Davut Kansu yönetiminde çıktığı ilk maçı kazanırken, rahat nefes aldı. İncirli ise yeni teknik adamı Ali İmam yönetiminde çıktığı ilk maçı kaybetti
Stadyum: Esentepe Erdal Barut Stadı