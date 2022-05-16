Kalkanlı’dan önemli transferler

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2. Ligi’nin 28 – 29 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak.

Bu arada Transfer dönemi de uzatılırken, takımlar 23 Mayıs 2022 Pazartesi gününe kadar transfer işlemlerini gerçekleştirebilecek. İktisatbank BTM 2. Ligi’nin iddialı takımlarından Kalkanlı da önemli transferler gerçekleştirdi.

Sadrazam Kayalar’dan Kamuran, Tepebaşı’ndan Mehmet Emin, Denizli’den Görkem Pervane, Lapta’dan Barkın, Ozanköy’den Barış ve Türkiyeli futbolcu İbrahim Samet, Kalkanlı’nın yeni transferleri oldu.

Kadrosunu güçlendiren Kalkanlı, son oynadığı hazırlık maçında Serhatköy’ü 4 – 0 mağlup etmişti.

