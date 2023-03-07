Kadınlarda ilk süper kupa sahibini arıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Kadınlar Süper Kupa mücadelesinde Dem'sCons. Mağusa Spor Akademisi ile ChinaBazaar Gençlik Gücü karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün saat 17.00'de Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Süper Kupa mücadelesinin programı ve maçı yönetecek hakemler açıklandı.

Bugün saat 17:00’de Lefkoşa Atatürk Stadında ChinaBazaar Gençlik Gücü ile Mağusa Spor Akademisi arasında oynanacak olan Kadınlar Süper Kupa maçını İsmail Ercan yönetecek. İsmail Ercan’ın yardımcılıklarını Hülya Güney ve Güneş Demir yapacak. 4. hakemlik görevi ise Fatih Bardakçıoğlu’nun olacak.

