Kadıköy’de kazanan yok

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

Fenerbahçe'nin golü 42. dakikada Mergim Berisha'dan gelirken, Eintracht Frankfurt'un golünü 29. dakikada Djibril Sow kaydetti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam etmesi geçen hafta kesinleşen temsilcimiz Fenerbahçe, 6 puanla grup maçlarını bitirdi.

Gruptan lider çıkması daha önce kesinleşen Eintracht Frankfurt 13 puanla grup maçlarını bitirdi.

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