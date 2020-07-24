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Kaba play out maçlarında yok

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Disiplin Kurulu cezalıları açıklarken, maçtan sonra kırmızı kart gören ve 3 maçla cezalandırılan Hamitköy futbolcusu İbrahim Kaba play out maçlarında oynayamayacak

Kaba play out maçlarında yok
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 21-22 Temmuz 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig Play-Off/Out ve U21 Süper Lig Şampiyonluk Grubu maçları ile ilgili olarak toplandı.
Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Hamitköy – Doğan Türk Birliği maçından sonra kırmızı kart gören Hamitköy futbolcusu İbrahim Kaba, 3 maçla cezalandırılırken, play out maçlarında oynayamayacak.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
KIRMIZI KART CEZALARI
FUTBOLCU CEZA    
MUZAFFER KHAN Mağusa Türk Gücü 1 Maç  
SEZGİN DAĞ Gençlik Gücü TSK 1 Maç  
İBRAHİM KABA Hamitköy ŞHSK 3 Maç  
YUNUS YEŞİLIRMAK Binatlı YSK 1 Maç  
SAYDAM SOY Girne Halk Evi 1 Maç  
BAYRAM ARIKHAN Karşıyaka ASK 3 Maç  
KULÜP/PERSONEL/ANT./TD CEZA    
MEHMET DOĞU ÖZDAĞ Çetinkaya TSK 1 Maç  
CANER OSHAN Doğan Türk Birliği 1 Maç  
MUHİTTİN KARA Lapta TBSK 1 Maç  
 4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
FUTBOLCU İSMİ KULÜBÜ
DOĞUKAN ÖZDURAK Bostancı Bağcıl SK
BÜLENT ÇAKMAK L. Gençler Birliği SK
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