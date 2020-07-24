Kaba play out maçlarında yok

Disiplin Kurulu cezalıları açıklarken, maçtan sonra kırmızı kart gören ve 3 maçla cezalandırılan Hamitköy futbolcusu İbrahim Kaba play out maçlarında oynayamayacak

FUTBOLCU CEZA MUZAFFER KHAN Mağusa Türk Gücü 1 Maç SEZGİN DAĞ Gençlik Gücü TSK 1 Maç İBRAHİM KABA Hamitköy ŞHSK 3 Maç YUNUS YEŞİLIRMAK Binatlı YSK 1 Maç SAYDAM SOY Girne Halk Evi 1 Maç BAYRAM ARIKHAN Karşıyaka ASK 3 Maç KULÜP/PERSONEL/ANT./TD CEZA MEHMET DOĞU ÖZDAĞ Çetinkaya TSK 1 Maç CANER OSHAN Doğan Türk Birliği 1 Maç MUHİTTİN KARA Lapta TBSK 1 Maç 4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR FUTBOLCU İSMİ KULÜBÜ DOĞUKAN ÖZDURAK Bostancı Bağcıl SK BÜLENT ÇAKMAK L. Gençler Birliği SK

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 21-22 Temmuz 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig Play-Off/Out ve U21 Süper Lig Şampiyonluk Grubu maçları ile ilgili olarak toplandı.Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Hamitköy – Doğan Türk Birliği maçından sonra kırmızı kart gören Hamitköy futbolcusu İbrahim Kaba, 3 maçla cezalandırılırken, play out maçlarında oynayamayacak.Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;