Kaba play out maçlarında yok

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Hamitköy – Doğan Türk Birliği maçından sonra kırmızı kart gören Hamitköy futbolcusu İbrahim Kaba, 3 maçla cezalandırılırken, play out maçlarında oynayamayacak.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
KIRMIZI KART CEZALARI
|FUTBOLCU
|CEZA
|MUZAFFER KHAN Mağusa Türk Gücü
|1 Maç
|SEZGİN DAĞ Gençlik Gücü TSK
|1 Maç
|İBRAHİM KABA Hamitköy ŞHSK
|3 Maç
|YUNUS YEŞİLIRMAK Binatlı YSK
|1 Maç
|SAYDAM SOY Girne Halk Evi
|1 Maç
|BAYRAM ARIKHAN Karşıyaka ASK
|3 Maç
|KULÜP/PERSONEL/ANT./TD
|CEZA
|MEHMET DOĞU ÖZDAĞ Çetinkaya TSK
|1 Maç
|CANER OSHAN Doğan Türk Birliği
|1 Maç
|MUHİTTİN KARA Lapta TBSK
|1 Maç
|4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|FUTBOLCU İSMİ
|KULÜBÜ
|DOĞUKAN ÖZDURAK
|Bostancı Bağcıl SK
|BÜLENT ÇAKMAK
|L. Gençler Birliği SK