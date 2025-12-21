Trendyol Süper Lig'de 17. haftada Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk etti.

RAMS Park'ta oynana maçı sarı kırmıızlılar 3-0 kazandı. Galatasaray'ın gollerini Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Mauro Icardi attı.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 42 yaptı ve ligin ilk devresini lider bitirdi. Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.

OKAN BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde RAMS Başakşehir'i 1-0 yendikleri Ziraat Türkiye Kupası müsabakasının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Buruk, kupada ilk 11 oynattığı Arda, Sara, Ahmed ve Gökdeniz'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Sanchez, Torreira, Yunus ve Barış Alper'i başlangıç kadrosuna aldı.