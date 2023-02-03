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İncirli ve Yenierenköy’e ceza yağdı

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İncirli ve Yenierenköy’e ceza yağdı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, geçtiğimiz hafta sonu oynanan İncirli Yenierenköy maçında yaşanan olayları değerlendirerek verdiği cezaları açıkladı.
Kurul, olayları İncirli Kulübü’nün başlattığını ancak Yenierenköy Kulübü’nün yaşananlara katkısının daha fazla olduğu sonucuna vararak; İncirli Kulübü’ne 2, Yenierenköy Kulübü’ne de 4 maç ‘saha kapatma cezası’ verdi.
KTFF Disiplin Kurulu ayrıca İncirli Yöneticisi Salih Cemal Yeşilleme’ye 30 gün hak mahrumiyeti; Yenierenköy futbolcuları Berkan Sünmez, Tugay Yavuz ve Kader Güler’e de 5’er maç ceza verdi.
 
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