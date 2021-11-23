İncirli, İmam’a emanet

AKSA Birinci Ligde sezona iyi bir giriş yapan İncirli’de son haftalarda yaşanan şanssızlıkların da etkisiyle takım düşüşe başlamıştı.

Mehmet Emin Zaim ile yollarını ayıran kulüpte Halil Deniz’in de geçici görev süresi doldu. Derviş Hulusioğlu başkanlığındaki İncirli yönetimi de kulüpte futbolcu olarak şampiyonluk yaşamış olan Ali İmam ile anlaştı.

Esentepe deplasmanına yeni takımı ile ilk maçına çıkacak olan Ali İmam’ın teknik ekibinde kaleci antrenörü olarak ise Şenel Üçer görev yapacak.

