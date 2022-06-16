İktisatbank BTM 2.Ligde ilk devre tamamlanıyor

İktisatbank BTM 2. Lig’de ilk devre bu hafta sonu oynanacak maçlarla tamamlanıyor.

İlk devrenin son hafta maçları bugün oynanacak 6 maçla başlayacak.

İktisatbankBTM 2.Ligde 5.Hafta maçlarının programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle:



17 HAZİRAN 2022, CUMA

1.GRUP

18.00 Zümrütköy Stadı’nda Zümrütköy-Yedidalga Aksu (Cemre Malek)

2.GRUP

18.00 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı’nda Yeşiltepe Ilgaz-Mevlevi (Turgay Misk)

3.GRUP

18.00 Gönyeli Stadı’nda Pınarbaşı-Şirinevler (Fatih Bardakçıoğlu)

5.GRUP

18.00 GazimağusaCanbulat Stadı’nda Yenişehir-Çayönü (Burak Mandıralı)

6.GRUP

18.00 Geçitkale Stadı’nda AutoriteCivisil-Tatlısu Seracılar (Ferhat Tuna)

7.GRUP

18.00 Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Kaplıca Karadeniz 61-Ardahan (Necmi Bulut)

18 HAZİRAN 2022, CUMARTESİ

1.GRUP

18.00 Gayretköy Sahası’nda Gayretköy-Poy Rent A Car Yeşilyurt (İbrahim Katmer)

2.GRUP

18.00 Zümrütköy Stadı’nda Kalkanlı-Yeşil HarnıpKozanköy (İsmail Ercan)

3.GRUP

18.00 Gönyeli Stadı’nda Ağırdağ Boğaz-Bahçeli (Mustafa Torun)

4.GRUP

18.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı’nda Pergama-Gaziköy (Zekai Töre)

5.GRUP

18.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Tuzla-Pile (Abdullah Genç)

6.GRUP

18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Alaniçi-Ötüken (Mehmet Volkan Çelik)

18.00 Geçitkale Stadı’nda SFC Boğaziçi-Mutluyaka (Cenk Aras Özfuttu)

7.GRUP

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Ergazi-Bafra (Şakir Azizoğlu)

19 Haziran 2022, Pazar

1.GRUP

18.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Akçay-Gaziveren (Hüseyin Eyyüpler)

2.GRUP

18.00 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Akdeniz-Çamlıbel (Arif Malek)

3.GRUP

18.00 Göçmenköy Stadı’nda Alayköy-Serhatköy (Şahin Coşkun)

4.GRUP

18.00 Cihangir Stadı’nda Yeniceköy-Kırıkkale (Olgun Canik)

5.GRUP

18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Korkuteli-Güvercinlik (Serkan Özdenkçi)

7.GRUP

18.00 Dipkarpaz Stadı’nda Dipkarpaz-Yarköy (Tufan Çerçioğlu)



