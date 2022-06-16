İktisatbank BTM 2.Ligde ilk devre tamamlanıyor

İktisatbank BTM 2. Lig’de ilk devre bu hafta sonu oynanacak maçlarla tamamlanıyor.
İlk devrenin son hafta maçları bugün oynanacak 6 maçla başlayacak.
İktisatbankBTM 2.Ligde 5.Hafta maçlarının programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
17 HAZİRAN 2022, CUMA
1.GRUP
18.00 Zümrütköy Stadı’nda Zümrütköy-Yedidalga Aksu (Cemre Malek)
2.GRUP
18.00 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı’nda Yeşiltepe Ilgaz-Mevlevi (Turgay Misk)
3.GRUP
18.00 Gönyeli Stadı’nda Pınarbaşı-Şirinevler (Fatih Bardakçıoğlu)
5.GRUP
18.00 GazimağusaCanbulat Stadı’nda Yenişehir-Çayönü (Burak Mandıralı)
6.GRUP
18.00 Geçitkale Stadı’nda AutoriteCivisil-Tatlısu Seracılar (Ferhat Tuna)
7.GRUP
18.00 Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Kaplıca Karadeniz 61-Ardahan (Necmi Bulut)
18 HAZİRAN 2022, CUMARTESİ
1.GRUP
18.00 Gayretköy Sahası’nda Gayretköy-Poy Rent A Car Yeşilyurt (İbrahim Katmer)
2.GRUP
18.00 Zümrütköy Stadı’nda Kalkanlı-Yeşil HarnıpKozanköy (İsmail Ercan)
3.GRUP
18.00 Gönyeli Stadı’nda Ağırdağ Boğaz-Bahçeli (Mustafa Torun)
4.GRUP
18.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı’nda Pergama-Gaziköy (Zekai Töre)
5.GRUP
18.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Tuzla-Pile (Abdullah Genç)
6.GRUP
18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Alaniçi-Ötüken (Mehmet Volkan Çelik)
18.00 Geçitkale Stadı’nda SFC Boğaziçi-Mutluyaka (Cenk Aras Özfuttu)
7.GRUP
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Ergazi-Bafra (Şakir Azizoğlu)
19 Haziran 2022, Pazar
1.GRUP
18.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Akçay-Gaziveren (Hüseyin Eyyüpler)
2.GRUP
18.00 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Akdeniz-Çamlıbel (Arif Malek)
3.GRUP
18.00 Göçmenköy Stadı’nda Alayköy-Serhatköy (Şahin Coşkun)
4.GRUP
18.00 Cihangir Stadı’nda Yeniceköy-Kırıkkale (Olgun Canik)
5.GRUP
18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Korkuteli-Güvercinlik (Serkan Özdenkçi)
7.GRUP
18.00 Dipkarpaz Stadı’nda Dipkarpaz-Yarköy (Tufan Çerçioğlu)
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