Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Lig’de transfer yönetmeliği belli oldu. Ligde bu sezon takımlar İktisatbank BTM 1.Lig’de forma giyen ve süre alan 3 futbolcu transfer edebilirken, İktisatbank BTM 2.Lig’de forma giyen oyuncuların transferi konusunda herhangi bir sınırlama olmayacak.
İktisatbank BTM 2.Lig’de kulüpler; üst liglerde (AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve İktisatbank BTM 1.Lig) forma giyen 5 futbolcuyu kadrosuna katabilecek. Bu liglerden transfer edilen futbolcuların üst ligde bulundukları kulüpte süre almamış olması gerekirken, sadece A2 Ligleri’nde süre alan ve A Takım’da süre almayan oyuncular da transfer edilebilecek.
İktisatbank BTM 2.Lig’de bu sezon yabancı futbolcular için lisans işlemi yapılmayacak.
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