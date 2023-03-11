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İktisatbank BTM 1.Lig’de 12. Hafta günün sonuçları ve yarının programı

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İktisatbank BTM 1.Lig’de 12. Hafta günün sonuçları ve yarının programı
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KIRMIZI GRUP
11 Mart 2023, Cumartesi
Kaplıca Karadeniz 61-Vadili:   0 – 3
Mehmetçik-Türkmenköy:       2 – 1  
12 Mart 2023, Pazar
11.30 Geçitkale Stadı’nda Geçitkale-Pile (Yusuf Atlar)
11.30 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda Dem’sCons Çanakkale-German Gold Akova Vuda (Arif Malek)
 
BEYAZ GRUP
11 Mart 2023, Cumartesi
Denizli-Ozanköy:            1 – 1
Karaoğlanoğlu-Ortaköy: 4 – 2
12 Mart 2023, Pazar
11.30 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Gülgün Süt Düzova (İbrahim Katmer)
11.30 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Seren Süt Dikmen Gücü-Mevlevi (Burak Mandıralı)
11.30 Doğancı Emek Stadı’nda B.Bağcıl-M.Demirhan (Olgun Canik)
 
 
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