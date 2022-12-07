İktisatbank BTM 1. Lig 2. Hafta programı açıklandı

İktisatbank BTM 1. Lig’de 2. Haftanın programı KTFF tarafından açıklandı.

BTM 1. Ligde Kırmızı ve Beyaz Grup’ta oynanacak 2. Hafta maçlarının programı şöyle:



İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP

10 Aralık 2022, Cumartesi

10.30 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda Çanakkale-Pile

14.00 Mehmetçik Stadı’nda Mehmetçik-Geçitkale

11 Aralık 2022, Pazar

10.30 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda Türkmenköy-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor

10.30 Kaplıca Emre Genç Stadı’nda Kaplıca Karadeniz 61-German Gold Akova Vuda

İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP

10 Aralık 2022, Cumartesi

10.30 Bostancı Bağcıl Stadı’nda Bostancı Bağcıl-Ozanköy

10.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Ortaköy

10.30 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Seren Süt Dikmen Gücü

11 Aralık 2022, Pazar

10.30 Balıkesir Stadı’nda Gülgün Süt Düzova_Miracle Demirhan

10.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Karaoğlanoğlu-Mevlevi

