İktisatbank BTM 1. Lig 2. Hafta programı açıklandı

İktisatbank BTM 1. Lig’de 2. Haftanın programı KTFF tarafından açıklandı.
BTM 1. Ligde Kırmızı ve Beyaz Grup’ta oynanacak 2. Hafta maçlarının programı şöyle:
İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
10 Aralık 2022, Cumartesi
10.30 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda Çanakkale-Pile
14.00 Mehmetçik Stadı’nda Mehmetçik-Geçitkale
11 Aralık 2022, Pazar
10.30 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda Türkmenköy-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor
10.30 Kaplıca Emre Genç Stadı’nda Kaplıca Karadeniz 61-German Gold Akova Vuda
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
10 Aralık 2022, Cumartesi
10.30 Bostancı Bağcıl Stadı’nda Bostancı Bağcıl-Ozanköy
10.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Ortaköy
10.30 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Seren Süt Dikmen Gücü
11 Aralık 2022, Pazar
10.30 Balıkesir Stadı’nda Gülgün Süt Düzova_Miracle Demirhan
10.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Karaoğlanoğlu-Mevlevi
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.