İkinci finalist Doğan Türk Birliği

Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda Mağusa Türk Gücü’nün finaldeki rakibi rövanş maçında rakibi K.Kaymaklı’yı 3-1 mağlup eden Doğan Türk Birliği oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda finalin adı Mağusa Türk Gücü – Doğan Türk Birliği oldu.

Nicosia Group yarı final rövanş karşılaşmasında rakibi K.Kaymaklı’yı 3-1 mağlup eden Doğan Türk Birliği, önceki akşam finale yükselen Mağusa Türk Gücü’nün rakibi oldu.

Kıbrıs Kupası yarı finalinde ilk maçı 1-0 biten mücadelenin rövanşında Doğan Türk Birliği, K.Kaymaklı’yı konuk etti.

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda karşı karşıya gelen Doğan Türk Birliği ile K.Kaymaklı takımlarının mücadelesinde ilk devre 1-1 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın 23. dakikasında Doğan Türk Birliği, Billy’nin kafa golüyle 1-0 öne geçerken, K.Kaymaklı 41. dakikada Tuğrul’un golüyle eşitliği yakaladı.

İkinci yarıya etkili başlayan Doğan Türk Birliği 58. dakikada golcüsü Halil’in ayağından bulduğu golle skoru 2-1 yaptı.

Maçın bu skorla biterek uzatmaya gitmesi beklenirken, 90+3. dakikada Doğan Türk Birliği Tansel’in ayağından bulduğu golle skoru 3-1 yaptı. Bu golle Doğan Türk Birliği karşılaşmayı 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

Karşılaşmada zaman zaman saha içinde gerginlikler yaşanırken, tribünlerde ise özellikle ikinci devrenin sonuna doğru her iki takım taraftarları arasında karşılıklı pet şişe atışması ve sözlü sataşmalar yaşanarak gerginlik yaşandı.



Fotoğraf: Özgür Göksel