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İkinci finalist Başakşehir

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İkinci finalist Başakşehir
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Mücadelenin 11. dakikasında ev sahibi takım Ali Sowe'nin golüyle 1-0 öne geçti. Serdar Gürler 61. dakikada skoru eşitledi: 1-1. 
Ankara ekibi uzatma anlarında Chatzigiovannis'in golüyle yeniden öne geçti: 2-1. 
Sarı lacivertli ekipten Nihad Mujakic 97. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 
Uzatmaların 111. dakikasında Başakşehir, Paulin Keny ile beraberliği sağladı: 2-2. 
İlk maçı 1-0 kazanan Başakşehir rövanşta Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu. 
 
 
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