İkinci finalist Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Mücadelenin 11. dakikasında ev sahibi takım Ali Sowe'nin golüyle 1-0 öne geçti. Serdar Gürler 61. dakikada skoru eşitledi: 1-1.
Ankara ekibi uzatma anlarında Chatzigiovannis'in golüyle yeniden öne geçti: 2-1.
Sarı lacivertli ekipten Nihad Mujakic 97. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Uzatmaların 111. dakikasında Başakşehir, Paulin Keny ile beraberliği sağladı: 2-2.
İlk maçı 1-0 kazanan Başakşehir rövanşta Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.