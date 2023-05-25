İkinci finalist Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Mücadelenin 11. dakikasında ev sahibi takım Ali Sowe'nin golüyle 1-0 öne geçti. Serdar Gürler 61. dakikada skoru eşitledi: 1-1.

Ankara ekibi uzatma anlarında Chatzigiovannis'in golüyle yeniden öne geçti: 2-1.

Sarı lacivertli ekipten Nihad Mujakic 97. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Uzatmaların 111. dakikasında Başakşehir, Paulin Keny ile beraberliği sağladı: 2-2.

İlk maçı 1-0 kazanan Başakşehir rövanşta Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.



