İkinci devre programlandığı tarihte başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu, AKSA Liglerinde ikinci devrenin başlama tarihini açıkladı.

Hasan Sertoğlu, 23 Ocak’ta milletvekilliği genel seçimi olmasından dolayı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun takviminde değişikliğe gitmeyeceğini açıkladı. Hasan Sertoğlu, sadece seçimin olduğu 23 Ocak 2022 Pazar günü maç oynanmayacağını söylerken, ikinci devrenin ilk maçlarının 21 Ocak 2022 Cuma ve 22 Ocak 2022 Cumartesi günleri oynanacağını açıkladı.

