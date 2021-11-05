Ikbal: Emek Stadında yürümek bile zor

Mazhar Ikbal, “Bostancı Bağcıl bizden önce oynadığı maçını Güzelyurt’ta oynadı. Nedense bizim maçı Emek Stadına verdiler. Bu sahada değil futbol oynamak, yürümek bile zordur. Saha zemini tarla gibiydi. Bizi niye tarlada oynattılar?” açıklamasını yaptı

AKSA Birinci Ligde şampiyonluk hedefinde olan ancak aldığı istikrarsız sonuçlarla beklediği yerde olmayan China Bazaar Gençlik Gücü, yedinci haftada deplasmanda Bostancı Bağcıl ile karşılaşmış ve 0 – 0 berabere kalmıştı.

China Bazaar Gençlik Gücülüler maçın Doğan Emek Stadında oyatılmasına büyük tepki gösterdiler. Yaklaşık 3 yıldır lig maçının oynanmadığı Emek Stadının zemininin çok kötü olduğunu belirten China Bazaar Gençlik Gücü fahri başkanı Mazhar Ikbal, şu açıklamayı yaptı:

“Bostancı Bağcıl bizden önce oynadığı maçını Güzelyurt’ta oynadı. Bizimle oynadığı maçı da Güzelyurt’a verebilirlerdi. Bostancı’da başka bir stad daha var. Ona da vermediler. Nedense bizim maçı Emek Stadına verdiler.

Bu sahada değil futbol oynamak, yürümek bile zordur. Biz futbolcularımızın sakatlanmadıklarına dua ettik.

Saha zemini tarla gibiydi. Bizi niye tarlada oynattılar? China Bazaar Gençlik Gücü olarak buna mantıklı bir açıklama istiyoruz. bundan sonra bu tip olaylar karşısında tepkimizi koyacağız.”

