“Hem lig, hem kupa şampiyonluğu hedefinden ayrılmadık”

AKSA Süper Lig’in ilk devresini gol averajıyla lider bitiren Mağusa Türk Gücü’nde dün atılan imzayla birlikte forvet hattına güçlü bir transfer yapıldı.

Pote transferiyle ve MTG’nin sezon sonu hedefleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan MTG Kulüp Başkanı Koral Bozkurt hedeflerinin sezonu çifte kupayla kapatmak olduğunu vurguladı

Koral Bozkurt’un paylaşımı şöyle:

Ülkemizi heyecanlandıran bir transferle, Türkiye'nin üst liglerinde başarıyla görev yapan ve attığı gollerle adından söz ettiren Michael POTE, ligin ikinci yarısında takımımızın yeni forveti oldu.

Ligin ilk yarısında atmış olduğu 12 golle, takımımızın zirvede yer almasında etkili olan forvet oyuncumuz Kossi E. Adetu ile ligin ikinci yarısında devam etmeyeceğiz. Kossi E. Adetu’ya futbol yaşamında başarılar dilerim.

Sezon başında koymuş olduğumuz, hem lig, hem kupa şampiyonluğu hedefinden bir an olsun ayrılmadık.

Son iki sezonu şampiyonlukla kapatan takımımız bu yıl da kazandığımız süper kupanın yanına lig ve federasyon kupasını da eklemek istiyoruz.

Ligin ilk yarısı boyunca tribünde bizlere inanan ve destekleyen taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Hedeflediğimiz şekilde şampiyonluk yolunda

2022 yılının, hepimize, sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dilerim.

