Hedefleri sezona kupayla başlamak

37. KTSYD Kupası basın toplantısı, Özcan Özcanhan Konferans Salonu'nda yapıldı. Her 2 kulüp temsilcileri basın toplantısında sezon öncesinin en prestijli kupalarından olan KTSYD Kupası’nı müzelerine götürmek istediklerini söylediler. KTSYD Kupası maçına giriş ücretsiz olacak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) her sezon öncesinde organize ettiği KTSYD Kupası’nda bu yıl Miracle Değirmenlik ile Yenicami takımları mücadele edecek.

Necati Özsoy başkanlığındaki Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu, sezon öncesinin en prestijli kupalarından olan KTSYD Kupası öncesinde basın toplantısı düzenledi. 37. KTSYD Kupası basın toplantısı, KTSYD Genel Merkezi’ndeki Özcan Özcanhan Konferans Salonu'nda yapıldı.

Basın toplantısına Yenicami adına kulüp Başkanı Ahmet Gençosman, teknik direktör Hasan Topaloğlu ve takım kaptanı Hascan Kırmaz katıldı. Miracle Değirmenlik adına ise kulüp Başkanı Hakan Törehan, teknik direktör Özgü Bayraktar ve İbrahima Balde basın toplantısına katıldı.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy’un açılış konuşmasıyla başlayan basın toplantısına katılan her 2 kulübün temsilcilerinin tümü görüşlerini açıkladı. Daha sonra spor yazarları katılımcılara sorular yönelttiler.

Kulüp temsilcileri, kendilerini bu prestijli kupaya davet eden Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ne teşekkür ettiler. 2 kulübün temsilcileri de sezon öncesinde KTSYD Kupası’nı müzelerine götürmek istediklerini söylerlerken, futbolseverleri de maça davet ettiler.

Kurdukları iddialı kadrolarla 2024 – 2025 sezonuna girecek olan Miracle Değirmenlik ile Yenicami kulüpleri arasındaki 37. KTSYD Kupası maçı, 07 Eylül Cumartesi akşamı saat 19:00’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak.

Yaş haddinden dolayı hakemliği bırakmak zorunda kalan Mehmet Sezener, Sertan Alkın ve Mehmet Ekşici jübile yapacakları 37. KTSYD Kupası maçında çekilen kura sonucunda ev sahibi takım konumda M.Değirmenlik takımı olacak. Yenicami ise deplasman takımı olacak.

Değirmenlik taraftarları, protokol tribününün Güney tarafında (yardımcı hakem arkası) oturacaklar. Yenicami taraftarları ise protokol tribününün Kuzey tarafında (Dağa bakan taraf) yerlerini alacaklar.

Her 2 takım maç öncesinde Eziç Restoran’ta maç yemeğinde buluşacak. 37. KTSYD Kupası maçına giriş ise ücretsiz olacak. Karşılaşmayı yönetecek olan hakemler MHK tarafından açıklanacak.