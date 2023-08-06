Hazırlık maçları başladı

Süper Lig ve 1. Lig’de takımlar 2023 – 2024 sezonu hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürürlerken, hazırlık maçlarına başladılar.
Oynananlar maçta alınan sonuçlarda alınan sonuçlar şöyle:
China Bazaar Gençlik Gücü – Girne Halk Evi, 3 – 0
Doğan Türk Birliği – African Stars, 2 – 2
Karşıyaka – Yenicami, 0 – 3
Baf Ülkü Yurdu – Küçük Kaymaklı: 1 – 2
Lapta – Değirmenlik: 1 – 7
Yeniboğaziçi – Çanakkale: 1 – 1
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