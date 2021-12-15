“Hatalar basit hatalar değildi”

Esentepe Spor Kulübü yönetimi “Rakibimiz Çetinkaya ile mücadele etmekten çok hakem ile mücadele etmek zorunda kaldık. Maçın görüntülerini izlediğimiz zaman hataların basit hatalar olmadığını bu yönetim şeklinin altında başka nedenlerin olabileceğini düşünüyoruz.” açıklamasını yaptı

Esentepe Kurtuluş ve Kültür Spor Kulübü yönetimi açıklama yaparak AKSA Birinci Ligde 13. haftada oynanan Esentepe – Çetinkaya maçının hakemi Mustafa Öztugay'ı eleştirdi.

Açıklama şöyle:

"Esentepe Spor Kulübü olarak kendi altyapısından yetişen gençlerle liglerde mücadele eden, futbolda skor olarak kazanmaktan önce dürüst, ahlaklı gençler yetiştirmek ve gençlerin spor yapması vizyonu ile faaliyet gösteren bir kulübüz.

Yönetim kurulu olarak bu yıl saha içi kadar saha dışında tribünlerde de centilmenliğe önem vermiş ve hiçbir maçımızda taşkınlık veya saha olayları yaşanmamıştır. Bu hafta ki maçımızda rakibimiz Çetinkaya ile mücadele etmekten çok maalesef hakem ile mücadele etmek zorunda kaldık. Hakemler de insandır hata yapabilir diye düşünmeli ve hareket etmeliyiz diye düşündük. Bu haftaya kadar da hakemler aleyhimize hatalar yapmasına rağmen hiçbir şekilde hakemlerde suç aramadık. Hiçbir maçta da tepki göstermedik. Ancak bu haftaki maçta hakem verdiği vermediği fauller, kartlar, penaltılar, iki takım oyuncularına karşı yaklaşım tarzı ile çifte standart uygulamış, maçın önüne geçmiş ve iki puanımızı elimizden uçup gitmesine neden olmuştur. Maçı çıplak gözle izledikten sonra maçın görüntülerini de izlediğimiz zaman bunların aslında basit hatalar olmadığını bu yönetim şeklinin altında başka nedenlerin olabileceğini düşünüyoruz.

Esentepe Spor Kulübü belki çok büyük bir şehir kulübü değildir, belki çok zengin bir kulüp değildir ama onurlu, şerefli bir camiadır. Hakemlerimizin sahaya çıktığı zaman takımların forma rengine, camiaların büyüklüğüne göre değil, adalet duygusu ile adil bir şekilde maç yönetmelerini bekliyoruz.

Bu maçın gözlemci raporu ile birlikte görüntülerinin Futbol Federasyondaki yetkili mercilerin dikkatlice izlemesini ve gerekli önlemleri almasını bekliyoruz.

