Hasan Ramadan Cemil Turnuvasında şampiyon İlköğretim Dairesi

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası 13.Halı Saha Futbol Turnuvası muhteşem final gecesi ile tamamlandı. Finalde rakibi Eğitim Müşavirliği takımın penaltı atışları sonucunda yenen İlköğretim Dairesi şampiyon oldu

Ülkemizin en istikrarlı spor organizasyonlarından olan Bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı Devlet Daireleri ile kurumları arasında gerçekleşen Hasan Ramadan Cemil halı saha futbol turnuvası 31 Ekim Salı akşamı sona erdi. Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda gerçekleşen ve bu yıl 13’üncüsü yine İbrahim Özsoy tarafından organize edilen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda şampiyon İlköğretim Dairesi takımı oldu.Yüzlerce spor severin izlediği final gecesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramadan Cemil İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Işın Ramadan Cemil ile birlikte izledi. Final gecesini İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, TC Lefkoşa Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu, TC Gençlik ve Spor Koordinatörü Mithat Tekçam, Ramadan Cemil ailesi, Ramadan Cemil İşletmeleri idarecileri ve merhum Hasan Ramadan Cemil’i sevenler de takip etti.Gecenin ilk maçı Sivil Savunma ile Devlet Hastanesi arasında üçüncülük mücadelesi oldu. Karşılaşmanın galibi Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı oldu ve turnuvanın üçüncüsü oldu.Final mücadelesinde ise İlköğretim Dairesi ile Eğitim Müşavirliği takımları karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 sona eren mücadele penaltı atışlarına kaldı. Penaltılarda 7-6 üstünlük kuran İlköğretim Dairesi takımı 9-8’lik galibiyetle Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası 13.Halı Saha Futbol Turnuvası’nın şampiyonu oldu.ARÇELİK’TEN SÜRPRİZ ÖDÜLLERHasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda final maçları sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim edilirken her yıl olduğu gibi bu yıl da Arçelik A.Ş.tarafından sürpriz ödüller kura çekilerek sahiplerini buldu. Ödül töreninde sırası ile İbrahim Özsoy, Işın Ramadan Cemil ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaparak başarılı olanları kutladılar ve katılanlara, turnuvaya emek verenlere, katkı koyanlara teşekkür ettiler.Ramadan Cemil İşletmeleri tarafından dağıtılan ikramlar ve hediyelerle zenginleşen final gecesine Türkiye’den Arçelik A.Ş.’den de yöneticiler katıldı.Final gecesi için ülkemize gelen Arçelik A.Ş.Kurumsal Müşteri Operasyonları Sorumlusu Cansu Duman Yavuz ve Arçelik A.Ş.Kıdemli Büyük Müşteriler Satış Yöneticisi Haldun Çakın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte yapılan kura çekimi sonrası finale kalan ilk 3 takımın oyuncuları arasında kazananlara Arçelik marka 55 inç TV ve 65 inç TV ödülüdü takdim etti.