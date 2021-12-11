Hamitköy’e direnç puan getirdi

Hamitköy, Küçük Kaymaklı maçının şoku ile çıktığı Yenicami maçında iyi futbol oynayamamasına rağmen savunmada iyi direnip maçtan puan çıkarmasını bildi. Farklı galibiyetlerin morali ile maça çıkan Yenicami ise Yakup önderliğinde birçok pozisyonu değerlendiremeyip beraberliğe razı oldu

Stadyum: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Yusuf Bakar, Hüseyin Özaşık

Hamitköy: Tolga, Toykan, İbrahim Kaba, Danny, Kemal, Rifat, Taner (Dk.46 Galip), İbrahim Öksüzoğulları, Serhat (Dk.75 Ömer), Ardahan (Dk.69 Salih), İbrahim Güler

Yenicami: Ercan, Mehmet Göktaş, Yakup, Fırat, Hascan, Hasan Ulukök (Dk.88 Asrın), Emirhan, Hasan Evren (Dk.62 Moses), Mehmet Çavuş (Dk.78 Ali Bayır), Kaan, Yasin

Kırmızı kartlar: 43.Dk Rifat, Ahmet Sakallı (Hamitköy)-43.Dk Yasin Açıkel (Yenicami)



AKSA Süper Lig'in 13.haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Hamitköy ile Yenicami, Esat Erdoğmuş Stadı'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşma 0-0 eşitlikle noktalandı.

9.Dk: Yenicami atağında Hasan Ulukök ceza sahası dışından etkili vurdu ancak top az farkla dışarıya gitti

40.Dk: Hamitköy ve Yenicami futbolcuları arasında çıkan olaylar sonrasında hakem Evren Karademir Hamitköy’den Rifat ve teknik direktör Ahmet Sakallı’yı, Yenicami’den ise Yasin Açıkel’i kırmızı kartla saha dışına gönderdi.

45.Dk : Yenicami atağında Fırat ceza sahası dışından vurdu ancak top direğin hemen yanından dışarıya gitti

58.Dk : Hamitköy atağında Kemal sağdan çalımlarla ceza sahasına girdi ancak vuruşunda top direğin yanından auta çıktı

67.Dk: Yenicamide kullanılan köşe atışında Mehmet Çavuş’un kafa vuruşunu İbrahim Kaba çizgiden çıkarmayı başardı

72.Dk: Yenicami atağında Hasan Ulukök’ün aşırtma vuruşunda ağlara doğru giden topu Danny son anda çizgiden uzaklaştırmayı başarırken maç 0 – 0 sona erdi.

Bu sonuçla Yenicami puanını 15'e yükseltirken, Hamitköy de 12 puana yükseldi. Ligin 14.haftasında Yenicami, Göçmenköy ile karşılaşırken, Hamitköy de Mağusa Türk Gücü deplasmanına konuk olacak.

