Hamitköy’den kritik 3 puan

Yer: Gönyeli Stadı
Hakemler: Hakan Ünal, Halil Erdem Canaloğlu, Ali Eren Orçan, Utku Hamamcıoğlu
Gönyeli: Ali, Süleyman, Buray, Ali, Kahraman, Anıl, Osita, Kaan, Berkay, Rıdvan, Ahmet
Hamitköy: Tolga, Toykan, Orhan, Ömer, Faye, Mert, Serhat, Cemre, Altan, Osman, İbrahim
Goller: 5’Ali Nazlıoğlu (Gönyeli), 47’Toykan Hacet, 63’Aliou Faye (Hamitköy)
AKSA Süper Lig’de 29.hafta mücadelesinde Gönyeli ile Hamitköy karşı karşıya geldi. Gönyeli Stadı’nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Hamitköy 2-1 kazanarak çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
Karşılaşmanın 5’inci dakikasında Gönyeli, Ali Nazlıoğlu’nun kafa golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 47.dakikada Hamitköy, golcü oyuncusu Toykan Hacet ile skora dengeyi getirirken, 63’de ise Aliou Faye’nin golü ile 2-1 öne geçti. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Hamitköy 2-1 galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Fotoğraf: Gökhan Kuzu
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