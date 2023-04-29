Hamitköy’den kritik 3 puan

AKSA Süper Lig’de 29.hafta mücadelesinde Gönyeli ile Hamitköy karşı karşıya geldi. Gönyeli Stadı’nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Hamitköy 2-1 kazanarak çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı

Yer: Gönyeli Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Halil Erdem Canaloğlu, Ali Eren Orçan, Utku Hamamcıoğlu

Gönyeli: Ali, Süleyman, Buray, Ali, Kahraman, Anıl, Osita, Kaan, Berkay, Rıdvan, Ahmet

Hamitköy: Tolga, Toykan, Orhan, Ömer, Faye, Mert, Serhat, Cemre, Altan, Osman, İbrahim

Goller: 5’Ali Nazlıoğlu (Gönyeli), 47’Toykan Hacet, 63’Aliou Faye (Hamitköy)





AKSA Süper Lig’de 29.hafta mücadelesinde Gönyeli ile Hamitköy karşı karşıya geldi. Gönyeli Stadı’nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Hamitköy 2-1 kazanarak çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmanın 5’inci dakikasında Gönyeli, Ali Nazlıoğlu’nun kafa golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 47.dakikada Hamitköy, golcü oyuncusu Toykan Hacet ile skora dengeyi getirirken, 63’de ise Aliou Faye’nin golü ile 2-1 öne geçti. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Hamitköy 2-1 galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fotoğraf: Gökhan Kuzu